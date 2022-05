Festi’Vino Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Festi’Vino Tarbes, 4 juin 2022, Tarbes. Festi’Vino TARBES Rue de la Cartoucherie Tarbes

2022-06-04 – 2022-06-05 TARBES Rue de la Cartoucherie

Tarbes Hautes-Pyrénées 5 5 EUR Le premier salon Tarbais créé par des professionnelles passionnées, pour les épicuriens et amateurs de bons glouglous ! Horaires du salon

Samedi : 10h – 22h

Dimanche: 10h – 19h Ce qui vous attend : – Entre 30 et 35 exposants : vignerons et producteurs de produits locaux (Porc noir, Truite des Pyrénées, etc)

– Dégustation + vente sur place auprès des vignerons/ producteurs

– Espace Bar à vins & Food-trucks pour passer un moment détente, animé par des groupes de musique locaux

– Ateliers oenologiques de 45mn sur place sur inscription “Initiation à la dégustation” et “Accords vins & fromages” Le programme en détails : Samedi 4 juin

10h – Ouverture du salon & du bar à vins

11h30 – Atelier “Initiation à la dégustation de vins” (Durée: 40 mn)

18h – Atelier “Accords vins & fromages” (Durée: 40 mn)

22h – Fermeture du salon & du bar à vins Dimanche 5 juin

10h – Ouverture du salon & du bar à vins

11h30 – Atelier “Initiation à la dégustation de vins” (Durée: 40 mn)

17h – Atelier “Accords vins & fromages” (Durée: 40 mn)

19h – Fermeture du salon & du bar à vins artevinum.info@gmail.com https://www.festivino.fr/ TARBES Rue de la Cartoucherie Tarbes

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES Rue de la Cartoucherie Ville Tarbes lieuville TARBES Rue de la Cartoucherie Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Festi’Vino Tarbes 2022-06-04 was last modified: by Festi’Vino Tarbes Tarbes 4 juin 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées