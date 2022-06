Festival Rock R4 – 23e édition Revelles, 8 juillet 2022, Revelles.

Festival Rock R4 – 23e édition

Revelles Deux-Sèvres

2022-07-08 – 2022-07-10

Né en 1998, le Festival Rock R4 a su s’imposer parmi les festivals rock du nord de la France et devient un rendez-vous estival incontournable, rassemblant plus de 1500 festivaliers dans les premières années, et dépassant maintenant les 10000. Cet éco-événement, gratuit et en plein-air conquiert chaque année son public avec une programmation orientée musiques actuelles et rock. Basé à Revelles (80), le Festival Rock R4 propose essentiellement des groupes locaux (Hauts-de-France et départements voisins) ainsi que des têtes d’affiche de renommée nationale : The Hyènes (avec 2 ex-Noir Désir), Déportivo, ou encore Talisco, Mademoiselle K, LUKE, Les Fatals Picards et Celkilt, Mat Bastard, Steve’n’Seagulls et No One Is Innocent. Depuis la 17ème édition, le festival se tient sur 2 ou 3 jours, et propose une aire de camping gratuite pour ceux qui souhaitent vivre pleinement l’événement. Retrouvez comme chaque année le village associatif, l’espace buvette/restauration et la boutique R4.

Eco-Festival

Gobelets réutilisables, cendriers de poche offerts, communication sur papier recyclé et label Imprim’Vert. Nous cherchons à réduire au maximum notre impact sur l’environnement en réduisant et triant nos déchets ainsi qu’en limitant l’usage de l’eau (toilettes sèches…). L’organisation du Festival Rock R4 fait fonctionner le commerce de proximité : 90 % de nos achats sont réalisés dans un périmètre de 30 kilomètres autour du festival. Nous mettons à disposition sur le site des gobelets réutilisables réutilisables consignés, pour contribuer à préserver l’environnement et à réduire la production de déchets à la source.

LAURA COX CACHEMIRE POGO CAR CRASH CONTROL SUPERMODEL STITCHES RAVENS CREW LOÏS VERNE MR-X LAST NIGHT WE KILLED PINEAPPLE LIVING WEST DRYBONES BEZED’H L’ARAIGNEE AU PLAFOND NYCTALOPE DAWNTONE RAVACHOLS 2.0 LA BONNE HEURE GUILTY DELIGHT DELTA BILL THE DOG RODRIGUE PHIL SK WHATEVER NUFUNK SUPER5 ORKESTAR

https://www.festivalr4.fr/

