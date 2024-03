FESTIVAL PRÉ HOP’OCALYPSE Nancy, vendredi 29 mars 2024.

Vendredi

Pour annoncer la prochaine session Hop’ocalypse 2024, les dates à venir et la nouvelle affiche, l’association Loco Loco Loco vous propose une belle session entre étirement, mise en jambe et échauffement à la MJC Lillebonne le vendredi 29 mars.

Comme d’habitude, on s’entoure des brasseries Hoppy Road, la Fabrique des GrÔ, et Clémery pour vous abreuver allègrement à coup de plus de 9 bières différentes ! On aura la Tendresse pour se sustenter en qualité et pour vous faire jouer en mode casino-zozo !

Alors ramène ton nécessaire de survie, on s’occupe du reste !

Tsunami de Bière

Ouragan de Musique

Séisme de Fête

Brasier d’Amour

Programmation

– Open Mic par Cotchei et Lobo El

– Big Ulul (Dj set)

– Dotti b2B Pertuy (Dj set)

– Tubatomix (Dj set)Adultes

0 EUR.

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@mjclillebonne.fr

