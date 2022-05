Festival NewArt’Aix Aix-en-Provence, 23 mai 2022, Aix-en-Provence. Festival NewArt’Aix Cloître des Oblats 54 cours Mirabeau Aix-en-Provence

2022-05-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-02 18:00:00 18:00:00 Cloître des Oblats 54 cours Mirabeau

Le NewArt'Aix est un collectif d'artistes aixois qui a pour éthique de mêler les publics et artistes pris en charge par des structures médico-sociales avec du tout public lors d'ateliers artistiques tout le long de l'année et d'événements culturels Expositions, concerts, danse, conférences, lectures publiques, scène ouverte, ateliers d'écriture, d'arts plastiques, de yoga du rire, de méditation et d'expression corporelle par le collectif NewArt'Aix collectifnewartaix@gmail.com +33 4 42 91 99 19 https://collectifnewartaix.wixsite.com/arts/festival

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Cloître des Oblats 54 cours Mirabeau Ville Aix-en-Provence lieuville Cloître des Oblats 54 cours Mirabeau Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône