Festival Latino Cubano Salon-de-Provence, 13 juillet 2022, Salon-de-Provence.

Festival Latino Cubano

Château de l’Empéri Montée Du Puech Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceMontée Du Puech Château de l’Empéri

2022-07-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-14 00:00:00 00:00:00

Montée Du Puech Château de l’Empéri

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

L’Amérique latine débarque au Château de l’Empéri ! La première édition du Festival Latino Cubano, organisé par Mercedes Latina, professeur de danses latines de l’association Latino Mouv’, s’annonce haute en couleurs. Cuba, Pérou, Colombie, Équateur, Mexique et Brésil, venez partager un moment de convivialité autour de la découverte de ces pays et de leurs traditions.



Durant deux jours, embarquez dans cette ambiance latine grâce aux exposants, aux concerts et soirées dansantes SBK, aux démonstrations de danses folkloriques et latines et aux food trucks de gastronomie latino américaine et cubaine. Pour les férus de danse ou les novices, des

stages de danse vous sont proposés. Hasta Luego !

Château de l’Empéri – Cour Brunon Que viva la fiesta !

latinomouv@gmail.com +33 6 89 47 29 45

L’Amérique latine débarque au Château de l’Empéri ! La première édition du Festival Latino Cubano, organisé par Mercedes Latina, professeur de danses latines de l’association Latino Mouv’, s’annonce haute en couleurs. Cuba, Pérou, Colombie, Équateur, Mexique et Brésil, venez partager un moment de convivialité autour de la découverte de ces pays et de leurs traditions.



Durant deux jours, embarquez dans cette ambiance latine grâce aux exposants, aux concerts et soirées dansantes SBK, aux démonstrations de danses folkloriques et latines et aux food trucks de gastronomie latino américaine et cubaine. Pour les férus de danse ou les novices, des

stages de danse vous sont proposés. Hasta Luego !

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-21 par Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de Provence