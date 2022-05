Festival de printemps Vivaldi : Les Quatre Saisons Cardaillac Cardaillac Catégories d’évènement: Cardaillac

Lot

Festival de printemps Vivaldi : Les Quatre Saisons Cardaillac, 29 mai 2022, Cardaillac. Festival de printemps Vivaldi : Les Quatre Saisons Cardaillac

2022-05-29 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-29

Cardaillac Lot Cardaillac 12 EUR pour la billetterie possibilité de réservé sur le site des rencontres musicales de Figeac Série de quatre concertos pour violon et orchestre à cordes, les Quatre saisons de Vivaldi sont une ode à la nature, la campagne, au temps qu’il fait, au mode de vie du monde paysan au 18e siècle. nBasée sur des poèmes, probablement écrits par Vivaldi lui-même, la musique est descriptive et raconte avec affection la vie quotidienne ; chants d’oiseaux, rondes paysannes, course du gibier traqué, ivresse des vendanges… nŒuvre narrative, elle parle merveilleusement à l’imaginaire, et c’est sans doute ce qui a fait son immense popularité, la propulsant parmi les œuvres majeures de la musique occidentale. nAvec Olivier Pons (violon), Young Pyo Lee (violon), Helen Lindén (violoncelle), Adrien Marchais (guitare), artistes du festival et Figeacordes pour la billetterie possibilité de réservé sur le site des rencontres musicales de Figeac @RENCONTRES MUSICALES DE FIGEAC

Cardaillac

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cardaillac, Lot Autres Lieu Cardaillac Adresse Ville Cardaillac lieuville Cardaillac Departement Lot

Cardaillac Cardaillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cardaillac/

Festival de printemps Vivaldi : Les Quatre Saisons Cardaillac 2022-05-29 was last modified: by Festival de printemps Vivaldi : Les Quatre Saisons Cardaillac Cardaillac 29 mai 2022 Cardaillac Lot

Cardaillac Lot