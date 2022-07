Festival de Danse Traces Contemporaines Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot Programme à venir Du 15 au 18 septembre 2022 à Cahors. Cette année le festival accueille une marraine, Germaine Acogny & un parrain Babacar Cissé pour une édition à deux voix « Soyons jour, Soyons nuit ». Billetterie : Office de tourisme de Cahors Programme à venir Traces Contemporaines 2022

