Festival de cinéma Gramat Sphère Gramat, 19 mai 2022, Gramat.

2022-05-19 – 2022-05-22

Un Festival de Cinéma à Gramat en 2022 ! En 2021, à l’initiative de la mairie de Gramat et en lien avec l’aménagement du rond-point de Soulié, différentes manifestations autour du thème des animaux se sont tenues dans les structures municipales : médiathèque, cinéma, espace jeunes, périscolaire… Cette opération a permis de faire converger de multiples acteurs tels que le Parc Animalier de Gramat, des artistes et des associations culturelles. Fort de ce succès, la Mairie a décidé de renouveler cette expérience et a choisi pour 2022 le thème du cinéma. Ce thème a été choisi pour deux raisons : Le souhait de relancer et de redynamiser l’activité du cinéma mise à mal par le contexte sanitaire actuel. nL’ambition de rassembler et d’impliquer acteurs et forces vives du territoire en mettant celui-ci ainsi que ses habitants au cœur du projet : associations, commerçants, communautés… nLe 1er festival de cinéma de Gramat, intitulé Gramat Sphère, se déroulera donc du 19 au 22 mai prochain. Le cœur de ce festival s’articulera autour d’une programmation cinématographique variée dont la gastronomie sera le fil conducteur. De nombreuses animations viendront étayer les propositions filmiques tout au long du week-end. Les services municipaux, réunis autour d’un groupe de travail, s’investissent maintenant depuis plus d’un an sur ce temps fort. Ce projet collectif réunit également une vingtaine de bénévoles qui œuvrent à la communication et à l’accueil du festival ainsi qu’à la partie technique et à la restauration. Nous comptons sur votre présence ! Toute l’équipe du festival Gramat Sphère

cinama@gramat.fr +33 5 65 10 61 12

