Festival de caves – Trois contes de Grimm Monnières, 25 mai 2022, Monnières.

Festival de caves – Trois contes de Grimm Monnières

2022-05-25 – 2022-05-25

Monnières Jura Monnières

Anne-Laure Sanchez raconte, seule en scène, ces trois contes qui parlent d’oiseaux, lien entre le ciel et la terre. Ici rien n’est représenté et pourtant tout existe par la puissance de la parole et de l’évocation : l’imaginaire se construit collectivement entre conteuse et public.

Mise en scène de Julien Gauthier – Avec Anne- Laure Sanchez – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Cie Théâtre du Lyon

Sur réservation

contact@festivaldecaves.fr https://www.festivaldecaves.fr/

Monnières

