Festival de caves – Sept secondes (In God We trust)
Gredisans, 28 mai 2022
8 EUR

Sept secondes raconte le quotidien d'un bombardier américain qui largue des bombes tel un adolescent devant sa console de jeux. Au même moment, dans le fond des États-Unis, sa famille, fière de son héros, prépare un pique-nique. Quand de graves événements se déroulent, on se questionne toujours sur le fait de se trouver sur scène.

Texte de Falk Richter – Mise en scène de Julien Barbazin – Avec Julien Jobert – Lumières de Douzenel – Son d'Antoine Lenoble – En coproduction avec la Cie Les Écorchés

Sur réservation
contact@festivaldecaves.fr
https://www.festivaldecaves.fr/

