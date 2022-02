FESTIVAL DE CARCASSONNE – JOHN LEGEND Carcassonne, 18 juillet 2022, Carcassonne.

John Legend, artiste incontournable et multiplatine, 12 fois lauréat d’un Grammy Award, arrive au Festival de Carcassonne pour une date exceptionnelle ! All of Me, You Deserve It All, In My Mind (en collaboration avec Alok), Love Me Now, You & I, ou encore Minefields (en duo avec Faouzia)… Autant de tubes à découvrir en live le 18 juillet 2022 au Théâtre Jean-Deschamps ! Rare en France, l’artiste ne se produira que sur quelques dates, dont Carcassonne !

Auteur-compositeur-interprète, acclamé par le public et la critique, John Legend est entré dans l’histoire en devenant le premier homme afro-américain à rejoindre le prestigieux club EGOT (courte liste des personnes ayant obtenu un Emmy (télévision), un Grammy (musique), un Oscar (cinéma) et un Tony (théâtre) ; les 4 récompenses majeures du divertissement culturel aux États-Unis).

