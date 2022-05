FESTIVAL AH? – LE CIAO TOUR Vasles, 22 mai 2022, Vasles.

FESTIVAL AH? – LE CIAO TOUR Vasles

2022-05-22 – 2022-05-22

Vasles Deux-Sèvres Vasles

Une balle, deux balles, cinq balles, dix balles… du jeu, du rebond, du rire, rien que des bonnes vibrations avec ces deux-là.

Dans leur caravane rigolote, le duo de jonglage caravané sillonne la Gâtine et communique leur envie d’être ensemble, de jouer et de délirer. Ciao : un spectacle de jongle et de chansons sur l’amitié comme un regard, un salut, une bienvenue. La générosité simple et universelle du duo franco-italien fait mouche et nous touche. Un excellent moment à passer en famille.

En partenariat avec : MPT, EREA, APE et Mairie et APE de Saint-Aubin le Cloud, Mairie de Saint-Pardoux-Soutiers, CSC du Pays Ménigoutais, association Transibus, le CD 79 et Mairie de Vasles

