Festi’Salbart ~ Vivez le Moyen Âge Échiré, 22 octobre 2022, Échiré.

Festi’Salbart ~ Vivez le Moyen Âge Échiré

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-23 18:00:00

Échiré Deux-Sèvres Échiré

EUR L’évènement Festi’Salbart ~Vivez le Moyen Âge ;

Le 22 et 23 octobre 2022 pour en apprendre plus sur les “Sorciers et Sorcières”

Quoi de mieux qu’un univers qui fascinent les plus jeunes ?

Soyez sous l’emprise de la sorcellerie, venez visiter le laboratoire des sorciers et leurs magies. Découvrez les contes et le Rocher d’Excalibur.

Participez à des jeux du Moyen Âge, découvrez les univers Perchés de Bergol, les Chevaliers Pourpres ainsi que de Ludovik le Magicien.

L’entrée est de 3.50 euros pour les plus de 5 ans.

+33 5 49 25 71 07

http://coudraysalbart.fr/index.php Association des Amis du Coudray Salbart

Échiré

dernière mise à jour : 2022-01-19 par