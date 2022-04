Fantastique Escape Game au château Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Fantastique Escape Game au château de Saint Mesmin
Saint-André-sur-Sèvre
28 mai 2022
EUR 15

Un escape game au château de Saint Mesmin: A la barbe des Anglais! C'est possible !

Le temps est compté, 60 minutes chrono c’est la durée définie pour sortir de l’enceinte du château de Saint Mesmin à mi-chemin entre un Cluedo grandeur nature et un jeu vidéo adapté du monde réel. Avec une immersion garantie au cœur d’une histoire…

