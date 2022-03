Faites du sport Istres, 16 septembre 2022, Istres.

Faites du sport Istres

2022-09-16 – 2022-09-18

Istres Bouches-du-Rhône

Evènement incontournable qui rassemble l’ensemble du monde sportif d’Istres et Entressen, “Faites du sport” réunit chaque année plusieurs milliers de personnes, de tous les âges, petits et grands, sur l’esplanade Charles de Gaulle (étang de l’Olivier) pour découvrir, rencontrer les acteurs, les clubs et disciplines sportives proposées à Istres.

La dino Run revient cette année le 19 septembre avec un parcours d’une vingtaine d’obstacles sur terre et sur l’eau. INSCRIPTION EN LIGNE (PASS SANItaire demandé)

“Faites du sport” s’associe avec le Grand Prix de peinture de la ville d’Istre. De nombreux artistes participent chaque année à ce concours. Les toiles sont exposées à la Chapelle Saint Sulpice (à proximité de l’esplanade Charles de Gaulle) et le public est invité à voter pour son oeuvre préférée…

Plus de 70 activités sportives et de loisirs sont présentées au public pour trois journées sportives et artistiques

https://www.fds-istres.com/

Istres

