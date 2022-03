EXPOSITION « TERRE A TERRE » Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur

EXPOSITION « TERRE A TERRE » Saint-Sauveur, 9 juillet 2022, Saint-Sauveur. EXPOSITION « TERRE A TERRE » Lieu-dit “Norroy” – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

2022-07-09 13:30:00 – 2022-08-18 17:00:00 Lieu-dit “Norroy” – Maison de la Forêt 201 Route de Machet

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Une création à 6 mains qui met en scène la nature à travers différentes techniques. Par Noémie Trinkwell, Timothée Mourniac et Nicolas Hesse

Un jeu d’équilibre entre photographie, graphisme et arts numériques.

Tout public, accès libre. MDF

Lieu-dit “Norroy” – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Sauveur Autres Lieu Saint-Sauveur Adresse Lieu-dit "Norroy" - Maison de la Forêt 201 Route de Machet Ville Saint-Sauveur lieuville Lieu-dit "Norroy" - Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Departement Meurthe-et-Moselle

EXPOSITION « TERRE A TERRE » Saint-Sauveur 2022-07-09 was last modified: by EXPOSITION « TERRE A TERRE » Saint-Sauveur Saint-Sauveur 9 juillet 2022 Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle