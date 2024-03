Exposition « Question d’espace » Aire-sur-l’Adour, mercredi 27 mars 2024.

Exposition « Question d’espace » Aire-sur-l’Adour Landes

Une exposition à découvrir dès 8 ans.

L’espace est un terrain d’expériences et de découvertes pour les scientifiques et de rêve pour tous.

C’est aussi un lieu d’observation privilégié qui aide l’homme à mieux comprendre le fonctionnement de la Terre afin de la protéger et d’y vivre. Aller dans l’espace… Le rêve d’hier est devenu aujourd’hui une réalité.

Cette exposition nous fait découvrir comment ça marche, à quoi ça sert et quels sont les enjeux pour demain.

Du 27 mars au 13 avril Médiathèque d’Aire sur l’Adour.

Tout public dès 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27

fin : 2024-04-13

Place de l’Hôtel de Ville

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition « Question d’espace » Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Aire sur l’Adour