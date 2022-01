Exposition « l’Aire de jeux » Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Exposition « l’Aire de jeux » Cajarc, 20 février 2022, Cajarc. Exposition « l’Aire de jeux » Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet Cajarc

2022-02-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-06 18:00:00 18:00:00 Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet

Cajarc Lot Cajarc Pour les vacances de février, la Maison des arts imagine une exposition entièrement dédié aux enfants. Une proposition en forme d’aire de jeux, un univers vivant et coloré dans lequel se côtoient des dessins muraux, des films d’artistes et des

œuvres à jouer. À l’occasion d’une visite en famille ou en participant aux nombreux rendez-vous créatifs, les enfants

ont quinze jours pour s’amuser et s’émerveiller !

Exposition dans le cadre du Festival de Graines de Moutards ! contact@magcp.fr +33 5 65 40 78 19 @Image tirée de l’album de dessins V3 COOOOOL, Étienne Lescure, 2016

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet Cajarc

