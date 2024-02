Exposition itinérante sur les inondations Rouffach, jeudi 22 février 2024.

Exposition itinérante sur les inondations Rouffach Haut-Rhin

Retrouvez des photos et documents inédits sur les inondations historiques de 1990 dans le Haut-Rhin.

Les pieds dans l’eau ? 30 ans après les inondations et crues historiques de février 1990, découvrez cette exposition dynamique et interactive, ainsi que des photos d’archives inédites qui témoignent de l’ampleur de ces inondations. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 13:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

12B place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@cc-paysderouffach.fr

