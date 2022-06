Exposition d’été – Frichti Ault, 6 juillet 2022, Ault.

Exposition d’été – Frichti

81 bis Rue de Saint-Valéry Ault Deux-Sèvres

2022-07-06 – 2022-10-01

Ault

Deux-Sèvres

Exposition de 3 artistes dont un local : Gil Browaëys (céramique).

Joëlle Boulfroy (art textile), Sylvie Laroche (dessin et peinture).

Ouvert le mercredi matin, et les week-ends et les autres jours sur rendez-vous : 06 64 01 14 64

Journée de clôture (1er octobre) : spectacle, performance gratuit.

Exposition de 3 artistes dont un local : Gil Browaëys (céramique).

Joëlle Boulfroy (art textile), Sylvie Laroche (dessin et peinture).

Ouvert le mercredi matin, et les week-ends et les autres jours sur rendez-vous : 06 64 01 14 64

Journée de clôture (1er octobre) : spectacle, performance gratuit.

petitcasinodailleurs@wanadoo.fr https://www.petitcasinodailleurs.com/expositions/expo-2022-frichti/

Exposition de 3 artistes dont un local : Gil Browaëys (céramique).

Joëlle Boulfroy (art textile), Sylvie Laroche (dessin et peinture).

Ouvert le mercredi matin, et les week-ends et les autres jours sur rendez-vous : 06 64 01 14 64

Journée de clôture (1er octobre) : spectacle, performance gratuit.

©Petit Casino d’Ailleurs – 2022

Ault

dernière mise à jour : 2022-06-21 par