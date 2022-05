EXPOSITION DES PEINTRES ET SCULPTEURS DE PIGNAN (APSP) Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

2022-06-09 – 2022-06-15

Exposition des peintres et sculpteurs de Pignan (APSP) Galerie Gustave Courbet Entrée libre Infos : http://pspignan.free.fr ou 0680701007 L'Art est cette passion qui les rassemble. exposeront à la Salle Courbet à Palavas du 9 au 15 juin : Gislaine Batac et Monique Gobancé sont des peintres figuratifs aux styles opposés. Les peintures d'Evelyne Peret et de Frédérique Havard sont abstraites, elles voguent dans leur imaginaire. Les pastels de Monique Ducarne sont d'une finesse extrême comme les aquarelles de Francine Launay et d'Aude Marty. Le sculpteur Bernard Ollagnon associe les matières au gré de ses créations, quant à Monique Bonne ses sculptures sont d'une grande beauté par leur simplicité ainsi que celles d'André Batac qui travaille le granit et le marbre Venez rendre visite aux œuvres de ces artistes.

