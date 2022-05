Exposition de Franck Ayroles – Niort Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exposition de Franck Ayroles – Niort
Mail Lucie Aubrac Hôtel du département
Niort

2022-05-20 – 2022-08-31

Niort Deux-Sèvres

Exposition et présentation du livre les 20, 21 et 22 Mai de 10h à 17h
Exposition "Les mots" du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vernissage de l'exposition le 19 Mai à 18h30, en présence de l'artiste qui dédicacera son livre vendu au profit de la fondation des femmes.
Confirmation de votre présence à amelie.petrault@deux-sevres.fr avant lundi 16 Mai.

