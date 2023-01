Exposition au Musée Estrine : Robert Droulers Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Exposition au Musée Estrine : Robert Droulers Saint-Rémy-de-Provence, 18 février 2023, Saint-Rémy-de-Provence . Exposition au Musée Estrine : Robert Droulers 8 Rue Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

2023-02-18 – 2023-06-04

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Les musées Estrine et La Piscine (Roubaix) s’associent pour produire une exposition d’envergure en deux volets concomitants explorant la diversité des médiums abordés par cet artiste polyvalent : dessins (encres, aquarelles, gouaches) mais aussi collages et estampes (monotypes, linogravures, pointes sèches), peintures (sur bois ou sur toile) mais aussi œuvres en volume (sculptures, textiles, mobilier, architecture).



« Robert Droulers est un peintre qui cherche à capter la vision rêvée ou vécue, mais dans le même temps, il est celui qui a le souci de laisser advenir les choses vivantes. Rien d’étonnant à ce que l’une de ses figures de prédilection soit la fenêtre.

Homme « d’air et de vent », chantre de l’inachevé, il se sait ange du double royaume. Au milieu de nous, nous aimant et nous aimantant pour ainsi dire à notre insu, il a frayé une voie qui a le don d’introduire sans cesse l’infini dans le fini, l’invisible dans le visible, le désir de beauté dans la mort transfigurée par la flamme allumée dans le coin le plus secret du cœur. »

François Cheng Découvrez l’exposition de Robert Droulers au Musée Estrine, à Saint-Rémy-de-Provence, du 18 février au 4 juin 2023. contact@musee-estrine.fr +33 4 90 92 34 72 http://musee-estrine.fr/ Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Musée Estrine, Centre d'Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Musée Estrine, Centre d'Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Exposition au Musée Estrine : Robert Droulers Saint-Rémy-de-Provence 2023-02-18 was last modified: by Exposition au Musée Estrine : Robert Droulers Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 18 février 2023 8 Rue Estrine Musée Estrine Bouches-du-Rhône Centre d'Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône