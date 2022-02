Explorations mégalithiques / visite de terrain Gréalou Gréalou Catégories d’évènement: Gréalou

Gréalou Lot Gréalou Avec la complicité de la commune de Gréalou, nous vous invitons pour une rencontre exceptionnelle avec Vincent Ard,

archéologue, et son équipe de fouille, autour du dolmen de Pech Laglaire I. Une première campagne de fouilles menée en

juin 2021 a révélé des surprises présageant des découvertes très stimulantes pour mieux connaître et caractériser le mégalithisme caussenard.

Ce sera l’occasion de mieux comprendre l’enjeu de ces recherches et de constater l’importance des résultats déjà

obtenus… Et peut-être, de découvrir, en avant-première, de nouvelles surprises ! Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50 +33 5 65 24 20 50 ©P.Monniaux

