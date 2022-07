Eurochestries : Festival international de musique classique Aigondigné Aigondigné Catégories d’évènement: Aigondigné

Deux-Sèvres

Eurochestries : Festival international de musique classique Aigondigné, 6 juillet 2022, Aigondigné.

Eglise Aigondigné Deux-Sèvres

2022-07-06 20:30:00

Deux-Sèvres EUR Eurochestries : Festival international de musique classique Quatuor Samalayuca (Chihuahua, Mexique)

La flûtiste Marie Astrid Céréceres Aguirre, l’altiste Karia Lizbeth Léon Manjarrez, la violoniste Maria Fernanda Nunez Najera et le violoncelliste Luis Edurado Pizarro ont en commun d’avoir tous les quatre étudié la musique dans la grande ville de Chihuahua, au nord du Mexique. Ces quatre jeunes interprètes jouent aujourd’hui au sein des meilleurs orchestres universitaires de leur pays ainsi que de l’Orchestre symphonique des jeunes du Mexique. CONCERTS GRATUITS

