Être parents à Cugnaux Voir le programme Cugnaux, lundi 18 mars 2024.

18 – 26 mars Voir le programme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T01:00:00+01:00 – 2024-03-19T00:59:59+01:00

Fin : 2024-03-26T01:00:00+01:00 – 2024-03-27T00:59:59+01:00

Être parents à Cugnaux, tout un programme !

La ville de Cugnaux et les professionnels du réseau parentalité vous proposent une semaine spécialement conçus pour les futurs parents, les parents et les familles cugnalaises.

Au programme : activités pour les tout-petits, conseils pratiques pour les parents, forum, exposition, théâtre-débat et bien plus encore !

La ludothèque proposera un accueil sans adhésion afin de découvrir l’espace d’exploration pour les tout-petits et de jeux jusqu’à 99 ans.

Profitez également d’une exposition « Dessine-moi une famille » disponible du 18 au 20 mars à l’espace Arc-en-ciel et du 21 au 22 mars à l’espace Mosaïque.

Des animations et des ateliers parents-enfants seront également organisés dans les accueils EAJE1 (crèches, haltes garderies), ALAE2 et ALSH*3 de la ville. Renseignements et inscriptions auprès de l’établissement d’accueil de votre enfant.

Cette semaine d’événements, entièrement gratuite, promet des moments de partage, de découverte et de divertissement pour toute la famille, petits et grands !

Découvrez le programme complet

*1 EAJE : Établissement d’Accueil du Jeune Enfant/ *2 ALAE : Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole/ *3 ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

