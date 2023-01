Etat’dâme : Nuje + Rafyo + Cassidy Marseille 6e Arrondissement, 9 février 2023, Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement.

Etat’dâme : Nuje + Rafyo + Cassidy

3 Place Paul Cézanne Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

2023-02-09 – 2023-02-09

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

EUR Cette soirée Live concert est organisée par l’équipe Etat’dâme, membre de l’association ASC qui organise des actions de solidarité internationale telle. L’objectif de notre équipe est d’organiser des événements de sensibilisation à la condition et à l’autonomisation des femmes dans les pays orientaux, qui ont souvent un accès très difficiles à certains besoins tels que l’eau ou l’éducation.



Cette soirée s’adresse à toutes les personnes qui souhaiteraient nous soutenir dans notre démarche tout en passant un bon moment aux côtés de jeunes artistes locaux en plein essor ! Vous aurez accès au concert où vous pourrez découvrir nos trois artistes : Nuje, Cassidy et Rafyo (dont vous trouverez quelques extraits ci-dessous), mais vous pourrez égalemnt profiter de notre buffet (à volonté dans la limite du raisonnable !), à notre buvette, notre photobooth, notre stand de maquillage à prix libre ainsi que les stands de nos associations (ASC et notre asso partenaire Natchatiramîne).



Alors n’attendez pas, prenez vite vos billets et venez vous ambiancer ! On compte sur votre participation et votre bonne humeur.



NUJE

RAFYO

CASSIDY

Rendez-vous au Molotov le 9 février concert de soutien : Etat’dâme : Nuje + Rafyo + Cassidy.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-17 par