L’Autre de Moi ! Espace Lino Ventura, 8 février 2023, Garges-lès-Gonesse.

L’Autre de Moi ! 8 et 9 février 2023 Espace Lino Ventura

vincent@acta95.net – 01 39 92 46 81

Cie ACTA – Laurent Dupont

Espace Lino Ventura Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France

L’AUTRE DE MOI

Cie Acta/Laurent Dupont – Villiers-Le-Bel

Création 2022

Voix, mouvement et arts plastiques à partir de 18 mois – 40 minutes

L’Autre de Moi est le deuxième volet du diptyque de Laurent Dupont autour du thème Présence/Absence.

L’Autre de Moi puise dans les berceuses – cette relation intergénérationnelle privilégiée entre adultes (parents et proches) et petits enfants.

Les berceuses surgissent du corps lié à l’écoute et au toucher.

S’associeront par le jeu deux rythmes vitaux et complémentaires pour ces instants de rêverie : le façonnement de la glaise traversée par le chant. Voir, entendre… et sentir au plus profond de son être : une invitation sensible pour un corps-à-corps partagé entre les deux interprètes chanteurs, musiciens et pétrisseurs, à l’écoute des énigmes qui recèlent ces premiers moments du devenir humain.

Mise en scène Laurent Dupont

Scénographie Patricia Lacoulonche et Julia Morlot

Création terre cuite Julia Morlot

Création lumières Bernard Beau

Costumes Gaëtan Leudère

Interprètes Céline Laly et Maxime Echardour

“ACTA, Compagnie conventionnée : Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France, Conseil Départemental du Val d’Oise, Ville de Villiers-le-Bel.

ACTA est subventionnée par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre d’une convention de permanence artistique.

Coproduction : Ville de Villiers-le-Bel

Festival Méli’Mômes (Reims)

Le Sax (Achères)”



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T10:00:00+01:00

2023-02-09T15:00:00+01:00

Slaven Rebelo