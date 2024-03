Entre deux rives / Rencontre avec Kim Mikyung Le Cratère Toulouse, lundi 15 avril 2024.

Entre deux rives / Rencontre avec Kim Mikyung Association Franco-Coréenne de Toulouse Lundi 15 avril, 21h15 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Association Franco-Coréenne de Toulouse

Entre deux rives, de Kim Ki-duk / 1h54 / Corée du Sud / Avec Ryoo Seung-bum, Lee Won-keun, Kim Young-min, Choi Gwi-hwa, Lee Na-ra

Synopsis : Sur les eaux d’un lac marquant la frontière entre les deux Corées, l’hélice du bateau d’un modeste pêcheur nord-coréen se retrouve coincé dans un filet. Il n’a pas d’autre choix que de se laisser dériver vers les eaux sud-coréennes, où la police aux frontières l’arrête pour espionnage. Il va devoir lutter pour retrouver sa famille…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Cinéma Toulouse