Water Music / Musique sur l’eau Eglise de Cintegabelle Cintegabelle, dimanche 9 juin 2024.

Water Music / Musique sur l’eau Duo Nulla Dies Sine Musica Dimanche 9 juin, 17h00 Eglise de Cintegabelle

Début : 2024-06-09T17:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

Haendel – Mouret

Duo Nulla Dies Sine Musica : Amélie Pialoux et Guy Estimbre trompettes naturelles et trompes de chasse,

et Rémi Hochart timbales et percussions,

Emmanuel Schublin grand-orgue

Eglise de Cintegabelle 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie