Toulouse Bigflo et Oli – On refait le Stadium STADIUM MUNICIPAL, 9 juin 2024, TOULOUSE. Bigflo et Oli – On refait le Stadium STADIUM MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2024-06-09 à 18:00 (2024-06-08 au ). Tarif : 35.0 à 86.0 euros. 5 ans après leur premier Stadium à Toulouse (en 2019), Bigflo et Oli sont de retour ! Bigflo & Oli annoncent une tournée des stades en 2024 avec une deuxième date au Stadium de Toulouse le 9 juin 2024, Lyon à la LDLC Arena le 26 mai 2024, Lille au Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy le 31 mai 2024… Cette tournée des stades fait suite à une tournée des Zéniths de plus de 40 dates sold-out. Elle commencera à Paris La Défense Arena le 8 décembre 2023. Tarif Early : Ouverture des portes à 17h – Accès prioritaire jusqu’à 17h45 Commande limitée à 10 places maximum. Bigflo et Oli Votre billet est ici STADIUM MUNICIPAL TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Haute-Garonne 35.0

