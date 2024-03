Portes ouvertes de l’exploitation expérimentale « grandes cultures » du centre INRAE Occitanie-Toulouse INRAE Occitanie-Toulouse – Unité expérimentale d’agroécologie et de phénotypage des cultures Auzeville-Tolosane, dimanche 9 juin 2024.

Portes ouvertes de l’exploitation expérimentale « grandes cultures » du centre INRAE Occitanie-Toulouse Chaussez vos bottes et venez découvrir nos cultures expérimentales en plein champ! Dimanche 9 juin, 10h00, 14h00 INRAE Occitanie-Toulouse – Unité expérimentale d’agroécologie et de phénotypage des cultures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T16:30:00+02:00

Située à cheval sur les communes d’Auzeville-Tolosane et Castanet-Tolosan, l’unité expérimentale d’agroécologie et de phénotypage des cultures, installée sur 80 hectares de champ, met en place des essais sur des variétés de blés, pois, féveroles, maïs, tournesols, sojas et sorgho.

Certifiée ISO 14001 pour sa performance environnementale, elle contribue aux recherches sur la transition agroécologique et durable de l’agriculture en France.

Au programme, visite de nos essais en plein champ (tournesol, blé, sorgho, légumineuses, …), débat citoyen sur les enjeux de la recherche aujourd’hui et les transitions de demain.

INRAE Occitanie-Toulouse – Unité expérimentale d'agroécologie et de phénotypage des cultures 24 chemin de Borde-Rouge 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie

visite INRAE

©INRAE