Élections européennes Mairie de Colomiers Colomiers, dimanche 9 juin 2024.

Élections européennes Colomiers, dimanche 9 juin 2024.

Élections européennes Dans tous les bureaux de vote de la Ville Dimanche 9 juin, 08h00 Mairie de Colomiers

Début : 2024-06-09T08:00:00+02:00 – 2024-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T08:00:00+02:00 – 2024-06-09T20:00:00+02:00

Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen. Les députés européens sont en tout 720 et

sont répartis proportionnellement à la démographie de chaque pays. Pour la France, 81 sièges sont à pourvoir.

Tout se joue le 9 juin : il s’agit d’un scrutin universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour 5 ans selon les règles de la représentation proportionnelle. Les partis

ayant obtenu plus de 5 % des voix bénéficieront de sièges proportionnellement à leur score.

Quel est le rôle des eurodéputés ?

Ils exercent trois pouvoirs : un pouvoir législatif, un pouvoir budgétaire et un pouvoir de contrôle.

Qui peut voter ?

Tout citoyen âgé de 18 ans au moins la veille du jour du scrutin peut voter à condition d’être inscrit sur les listes électorales de la commune de son domicile ou de sa

résidence. Les citoyens européens qui habitent en France peuvent participer.

*Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales *

Vous avez jusqu’au 1er mai pour vous inscrire si vous effectuez votre démarche en ligne (service-public.fr) et jusqu’au 3 mai, si vous effectuez votre demande en mairie, après présentation des documents attendus, voire par voie postale.

*En cas d’absence *

Pensez à faire une procuration. Depuis cette année, et seulement pour cette élection, vous pouvez faire votre demande sur le site maprocuration.gouv.fr et certifier votre identité via le service en ligne France identité.

Vous pouvez toujours vous rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie pour suivre la procédure classique. Le faire le plus tôt possible, c’est s’assurer qu’elle soit bien prise en compte.

Où voter ?

Cette année, un nouveau découpage électoral s’opère à Colomiers. Cette restructuration vise à rééquilibrer la répartition des électeurs par bureau. Certains d’entre eux

avaient un nombre d’inscrits trop important. C’est pour les alléger, et ainsi réduire le temps d’attente, qu’est mise en place cette nouvelle carte des bureaux de vote.

Horaires

8h-20h

Détails sur le lieu: Dans tous les bureaux de vote de la Ville

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/Agenda/elus_elections_conseil_municipal/Carte_BureauxVotesA5_mars_2024.pdf »}]

