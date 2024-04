CONCERT GOSPEL « SHING AND SHINE » Centre de Congrès Diagora Labège, dimanche 9 juin 2024.

CONCERT GOSPEL « SHING AND SHINE » La chorale Kzic’ in Gospel se produit en concert à Diagora ! Dimanche 9 juin, 19h00 Centre de Congrès Diagora Entrée payante

Kzic31 a pour but de promouvoir le chant choral tout en renforçant la cohésion sociale et en soutenant l’inclusion à travers des événements musicaux comme « SHING AND SHINE », une soirée rythmée par les Gospel et Négro Spirituals, ouverte à tous les âges et toutes les cultures.

Les bénéfices seront dédiés à l’association Hôpital Sourire… vous pouvez également contribuer en devenant mécène sur le site de Kzic31.

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 0561399339 https://diagora-congres.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/musik-action/evenements/concert-sing-and-shine-kzic-in-gospel »}]