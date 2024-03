Fara Nazwa La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, samedi 8 juin 2024.

Fara Nazwa Concert – Venez danser sur des rythmes déjantés de chansons traditionnelles tziganes et bulgares ! Samedi 8 juin, 20h30 La Péniche Didascalie Tarif 12€ / Tarif réduit et Billet Pleins Feux 9€

Début : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:30:00+02:00

Fara Nazwa, c’est un violon, un accordéon, des cuivres, une guitare, une basse, des percus et de l’énergie, réunis pour vous faire danser au son de la musique des balkans et la méditerranée. Depuis les chansons traditionnelles tziganes jusqu’aux rythmes déjantés de morceaux bulgares, embarquez avec nous pour ce voyage musical ! Venez donc chanter, danser, boire et rire avec Fara Nazwa au cours d’une belle soirée de découverte et de joie partagée !

Plus d’infos : ICI

La Péniche Didascalie Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/

concert musique