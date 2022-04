ENTERRER LES CHIENS Allonnes, 2 juin 2022, Allonnes.

ENTERRER LES CHIENS Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes

2022-06-02 – 2022-06-02 Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué

Allonnes Sarthe Allonnes

THÉÂTRE

Chaque nouvelle représentation est l’occasion d’une nouvelle version du spectacle…

Ce qui est certain, c’est ce que vous trouverez dedans : 3 comédiennes, 5 comédiens, trois ordinateurs, une maison de campagne en ruine, une mystérieuse cité qui change de forme, Marcel Béliveau (de Surprise Sur Prise), une fille un peu déprimée et qui prend des photos, le premier ministre avec un bonnet péruvien, des considérations politiques et métaphysiques, des toilettes sèches, une faille spatio temporelle, des extraits d’une chanson de Francis Cabrel, des enfants perdus avec leur chien, et bien-sûr, un homme avec une pelle et des cadavres de chiens. (liste non exhaustive)

de Jérémie Fabre

mise en scène Jérémie Fabre

avec Barnaby Apps, Clarisse Texier, Jérémie Fabre, Rodolphe Dekowski, Benjamin Hubert, Clémence Kronneberg, Nicolas Rivals, Aude Ruyter

Soutiens : Le Lieu Commun, Vire

Le texte a reçu l’aide de la Commission Nationale d’Aide à la Production Dramatique ARTCENA en 2017

© Sadrine Boudignon

DÈS 13 ANS

Version spéciale de Jérémie Fabre pour le Théâtre de Chaoué

contact@theatredechaoue.fr +33 2 43 80 40 08 https://www.theatredechaoue.fr/la-programmation/juin/

