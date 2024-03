Marché de Printemps Jardin Potager Bonnétable, dimanche 5 mai 2024.

Marché de Printemps Jardin Potager Bonnétable Sarthe

Marché de printemps avec exposants et animations toute la journée !

Retrouvez nos exposants pour ce marché printanier !

Des animations sont également prévues tout au long de la journée démonstration, présence de la LPO, jeux en bois, stand jeu sur les fruits et légumes, …

Buvette et restauration sur place.

Programme complet et liste des exposants disponibles sur la page Facebook du Jardin Potager

Jardin Potager, 1 rue d’Isly à Bonnétable

dimanche 5 mai de 9h30 à 18h

gratuit

Informations 02 43 52 01 34 .

Jardin Potager 1 Rue d’Isly

Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire c.nos@mainesaosnois.fr

