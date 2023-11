Plantes sauvages et comestibles Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion, 4 mai 2024, Vion.

Plantes sauvages et comestibles 4 et 5 mai 2024 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Sur inscription

Du samedi 4 mai (9h) au dimanche 5 mai (16h), au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne

Pendant des millénaires, les plantes sauvages ont fait partie de notre quotidien. Facilement accessibles, gratuites, elles sont de plus riches en éléments nutritifs… et apportent sur notre table des saveurs étonnantes !

Mais nous sommes souvent perdus face à la diversité des plantes sauvages, et parfois inquiets de confondre avec des végétaux non comestibles. C’est tout un savoir populaire qui s’est peu à peu effacé.

Lors de cette formation, nous retournerons à la rencontre de nos belles et savoureuses voisines, des champs, des bois ou des zones humides. Vous saurez reconnaître sans vous tromper une vingtaine de plantes communes pour agrémenter vos menus, et découvrirez les bonnes pratiques et les précautions à prendre.

La botanique se mêlera à la gastronomie (avec un repas préparé en commun avec nos récoltes) et à la santé avec la découverte des vertus des plantes sauvages.

Intervenants : Pierre Carret (agronome, expert en protection de la biodiversité) et François Aussems (resopnsable des jardins de Notre-Dame)

Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

2024-05-05T00:00:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

jardin potager