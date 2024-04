La Bonn’Color Run Bonnétable, dimanche 5 mai 2024.

L’Association des Parents d’Élèves des Écoles Publiques de Bonnétable vous invite à leur Bonn’Color Run !

Une course toute en couleur où une tenue farfelue est fortement recommandée !

Le départ pour la marche sera à 11 h pour un parcours d’environ 5km et pour la course à 11h30 pour un parcours d’environ 10km.

L’inscription est obligatoire au 06 50 19 91 31 / apeb.bonnetable@gmail.com

Tarifs 9€/adulte, 7,50€/enfant de 12 ans/ 30€/famille (2 ad et 2 enf)/ gratuit pour les 3 ans

Lunettes et bouteille d’eau fournies.

Buvette et restauration sur place.

Plus d’infos sur https://www.facebook.com/profile.php?id=61556785552333 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 11:00:00

fin : 2024-05-05 15:00:00

Parc du Château

Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire apeb.bonnetable@gmail.com

