Nature et patrimoine de la Réserve naturelle régionale des Caforts Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts Luché-Pringé

Nature et patrimoine de la Réserve naturelle régionale des Caforts Conservatoire d’espaces naturels – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 4 mai, 10h00 Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts Animation gratuite, ouverte à tous

Située à l’est de la commune de Luché-Pringé (sud de la Sarthe), dans le prolongement du Port des Roches, la Réserve naturelle régionale des Caforts, propriété du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, est gérée à des fins de conservation du patrimoine naturel depuis janvier 1995. Entre coteau calcaire, prairies humides bocagères et cavité souterraine, elle abrite une riche diversité d’habitats propices à la biodiversité.

Le temps d’une matinée, laissez-vous guider pour découvrir l’ensemble des milieux naturels du site, sa faune et sa flore inféodées, sa cavité troglodytique ainsi que les différentes actions mises en œuvre par le gestionnaire au fil des ans pour conserver et faire vivre cette réserve naturelle.

IMPORTANT : prévoir des chaussures adaptées (bottes, baskets, chaussures de randonnée)

​ATTENTION : nombre de places limité !

Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts 72800 Luché-Pringé, France Luché-Pringé 72800 Sarthe Pays de la Loire

nature découverte

Cen Pays de la Loire