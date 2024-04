Les parents viennent de Mars et les enfants de chez Mac Do chez Papa Comédie Le Mans Le Mans, dimanche 5 mai 2024.

Les parents viennent de Mars et les enfants de chez Mac Do chez Papa Comédie Le Mans Le Mans Sarthe

Prochainement à Comédie Le Mans…

La comédie qui va réconcilier la famille. On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »… On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »…. Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est « mais de qui a-t-il pris ? » Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte « c’est sûr, j’ai été adopté ». Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères. Gros succès Festival Avignon avec plus de 700 000 spectateurs. 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:00:00

fin : 2024-05-05 17:20:00

Comédie Le Mans 37 Rue Nationale

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Les parents viennent de Mars et les enfants de chez Mac Do chez Papa Le Mans a été mis à jour le 2024-04-08 par eSPRIT Pays de la Loire