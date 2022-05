ENS – ENSEMBLE PROTÉGEONS LES CHAUVES-SOURIS Roquefeuil Roquefeuil Catégories d’évènement: Aude

5 km / Moyen / + 6 ans
RDV devant la mairie
Le rôle des chauves-souris est essentiel, comme insecticide naturel par exemple. Découvrons comment les protéger lors d'une balade ludique et nocturne autour du Pic des Sarrasis, complétée par un film. (réservation obligatoire)
Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris.
Prévoir pique-nique et lampe de poche.
naturapireneus@yahoo.com +33 6 79 05 46 64

