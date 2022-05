Elmer Gantry, le charlatan – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 6 Elmer Gantry, commis voyageur, rejoint une troupe évangéliste; sa fougue et ses talents oratoires en font bientôt une vedette. Un des plus grands rôles de Lancaster, avec un Oscar à la clé.



Film de Richard Brooks [1960, USA, VO, 120 min]

