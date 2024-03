ÉLECTION DES REINES DU SUD ESTUAIRE Saint-Brevin-les-Pins, mercredi 20 mars 2024.

8 candidates se présentent à l’élection des Reines du Sud Estuaire 2024 !



Retrouvez les vidéos de présentation des candidates ICI>

Venez voter du 1er au 29 mars 2024 pour élire votre reine !!!

Venez découvrir les vidéos des candidates sur le Facebook et l’Instagram de Brev’anim du 1er au 29 mars 2024.

Votez du 1er au 29 mars sur Facebook et Instagram ou dans les urnes se trouvant chez nos commerçants partenaires

La boutique du Fumeur à Saint Brevin les Pins,

Tabac presse de l’Océan à Saint Brevin l’Océan,

La boulangerie Begnic à Paimboeuf,

La boulangerie Chouquette and Co à Corsept et

Le Super U de Saint Père en Retz,

Bulletin de vote à retrouver chez eux.

Élection et couronnement des Reines du Sud Estuaire, le Samedi 30 mars 2024 à 14h30 à la salle des Dunes à Saint Brevin les Pins.

Ouvert au public .

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire dj.joubaud@laposte.net

