Dub Dole, 18 novembre 2022, Dole.

Dub

La Commanderie Dole Jura

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18 03:00:00

Dole

Jura

EUR 15 20 PANDA DUB

Artiste incontournable du paysage indépendant & alternatif français depuis 10 ans, Panda Dub est de retour pour défendre son nouvel album Horizons.

Perpétuant cette exploration sans cesse renouvelée de la scène dub et bass music, l’album tient les promesses d’un nouveau voyage musical singulier et propre à Panda Dub.

A écouter : https://youtu.be/VjGwEdZekH8

TETRA HYDRO K

Tetra Hydro K, c’est un laboratoire sonore dans lequel deux alchimistes du dub expérimentent de multiples sonorités pour s’inscrire durablement sur la scène électro-dub française. Le duo de producteurs, Kanay à la rythmique implacable et Krilong au saxophone, revient avec un nouvel album intitulé Odyssée.

A écouter : https://youtu.be/b6qn7VNJuWE

BAKU

Bakû débarque avec l’envie de créer un univers cyb3rdub éthéré, sombre, unique et à la frontière des genres. Evoluant sans cesse au gré de ses rencontres et de ses explorations musicales, sa musique s’inspire des sonorités électroniques telles que la techno, la house, le midtempo, l’acid et la bass music pour composer un dub mélodique et dystopique.

A écouter : https://youtu.be/A8H4A3BzdSw

2 OHMS LOAD

Le trio 2 Ohms Load concocte un savant mélange de dub et d’électro, saupoudré de reggae et de hip hop. Ils présentent leur premier album Time Lapse Station à la musique planante aux basses poignantes, sonorités électriques et synthés épileptiques qui accompagnent une trompette jazzy et des claviers trippy.

A écouter : https://youtu.be/EQgEcGfJ_p4

Si vous aimez : High Tone, Improvisator Dub, Kaly Live Dub

Fermeture tardive : 3h

billetterie@lemoulinjura.fr

Dole

