Dreaming Walls Médiathèque, 22 mars 2023, Salins-les-Bains .

Dreaming Walls

2023-03-22 – 2023-03-22

Projection spéciale dans le cadre du Prix du livre Fourier Considérant.

En présence de Maya Duverdier

La médiathèque accueille l’association « les amis de Considerant » :

Projection du documentaire en présence de la réalisatrice Maya Duverdier.

Réalisé par Amélie van Elmbt, Maya Duverdier

Dans moins de deux ans, le mythique Chelsea Hotel, refuge d’artistes à New York depuis plus d’un siècle et emblème de la contre-culture des années 60, sera transformé en hôtel de luxe. Cinquante et un résidents désormais âgés y vivent encore, au beau milieu des travaux. Entre crainte et excitation, la chorégraphe octogénaire Merle Lister, le gourou Baba, la performeuse trans-genre Rose Wood et les autres se préparent au grand bouleversement. Alors que la machine capitaliste s’apprête à avaler le Chelsea, le film interroge ce qui semble la faire dérailler : des lois, des humains et leurs rêves.

+33 3 84 37 95 77 https://mediatheques-coeurdujura.fr/animations/animations-a-venir

