Dis Rien – Spectacle vivant Marseille 3e Arrondissement, 28 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Dis Rien – Spectacle vivant Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement

2022-06-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-28 20:30:00 20:30:00 Archives départementales 18 Rue Mirès

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Écrit et interprété par Jean Latil

Mis en scène par François Champeau



Une histoire familiale qui se déroule à Marseille durant les années 1930 à 1970 parle d’eux, de nous, de vous aussi. Le narrateur nous conte son enfance et, avec un art de la suggestion et de la langue hors du commun, nous restitue la musique chantante des dialogues, les odeurs des roses d’une maison de ville, les réunions de famille les jours de fête et les secrets bien cachés au fond du jardin. À travers ce récit intime, dans lequel on passe souvent du rire aux larmes, c’est toute l’ambiance et l’histoire d’une époque contenue dans une valise de joies, de chagrins, de grandes et petites lâchetés et de courages quotidiens… Émotions et tendres souvenirs garantis.



Durée : 1h15 – Tout public à partir de 10 ans

Gratuit sur réservation à reservations.archives@departement13.fr ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone

Chronique marseillaise et ethnologie familiale…

+33 4 13 31 82 52 http://www.archives13.fr/

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement

