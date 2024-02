« Dieux que ne suis-je assise à l’ombre des forêts » Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Évry, mardi 5 mars 2024.

« Dieux que ne suis-je assise à l'ombre des forêts » Découvrez « Dieux que ne suis-je assise à l'ombre des forêts » de la Compagnie Claire Sergent, une performance mêlant poésie et modernité et rejoignez l'atelier sur l'alexandrin animé par Chloé Brugnon 5 et 7 mars Université d'Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Entrée gratuite – Inscription conseillée

Dans cette forme légère, pensée pour être jouée en itinérance, Maxime Kerzanet s’amuse avec la langue de Racine. Il la coupe, il la remonte, il s’arrête sur un vers, il le transforme en boucle électro et il donne une modernité aux alexandrins de Phèdre. Et on chante, on arrache les pages de commentaires des livres, on écrit sur les murs. C’est totalement inédit, déroutant, le sens originel de la pièce s’efface pour s’élargir vers une profonde réflexion sur la poésie et sa transmission – et on repart en fredonnant des mots écrits il y a 346 ans.

Compagnie Claire Sergent**

La compagnie Claire Sergent place la poésie et la transmission au cœur de ses créations théâtrales et musicales. En 2018, elle crée On voudrait revivre, un voyage musical et poétique à partir des chansons de Gérard Manset, présenté à La Caserne des pompiers durant le Festival d’Avignon 2018. En 2021, la compagnie commence une exploration de la langue et de la théâtralité de Racine. Retrouvée ou perdue, à partir de notre souvenir de Phèdre de Racine est le premier volet imaginé pour des plateaux de théâtre. Mais les mots de Racine tournent dans les têtes de Maxime et Chloé, qui décident de poursuivre ce fil d’Ariane. Dieux que ne suis-je assise à l’ombre des forêts est le second volet, plus léger et moins formel, pensé pour permettre de rencontrer plus directement le public. Les créations musicales sont quant à elles gravées sur un album, pour prolonger encore un peu plus ce voyage racinien.

Bibliothèque Universitaire – Salle des Lumières

2 Rue André Lalande – 91025 Évry-Courcouronnes

Ateliers « Comment dire l’alexandrin aujourd’hui ?»

Mardi 5 et jeudi 7 mars de 14h30 à 16h00

Chloé Brugnon, metteure en scène, anime deux ateliers axés sur le vers classique, explorant la question de l’expression contemporaine de l’alexandrin. Ces sessions offrent une occasion d’approfondir la compréhension du vers classique dans le contexte artistique actuel, avec des exercices pratiques et des discussions dirigées par l’expérience de Chloé Brugnon. Les ateliers sont conçus pour stimuler l’échange d’idées et perfectionner les compétences artistiques, offrant ainsi une perspective novatrice sur la pertinence du vers classique dans la création artistique contemporaine.

Université d'Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières 2 rue andré lalande 91025 évry Évry 91000 Essonne Île-de-France

théâtre atelier