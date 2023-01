DES GRECS DE L’ANTIQUITÉ AU MUSÉE SAINT-RAYMOND ! Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

2023-02-05 10:00:00 – 2023-02-05 18:00:00

Haute-Garonne À l’occasion de la sortie du film d’animation 3D Pattie et la colère de Poséidon produit par le studio toulousain TAT, le musée Saint-Raymond vous propose de plonger au cœur de la Grèce antique ! Ne manquez pas l’occasion de rencontrer des hoplites en chair et en os, ces citoyens-combattant dont l’organisation militaire permis, entre autres, l’émergence de la démocratie ! Sans réservation (il est conseillé de prendre son billet gratuit en ligne pour éviter le temps d’attente en caisse). Les Massaliotes de l’association de reconstitution historique « Les Somatophylaques » viennent vous en apprendre plus sur les guerriers et sur le costume dans la Grèce antique. MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse

