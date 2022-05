Découverte des cycles circassiens Douelle Douelle Catégories d’évènement: Douelle

Douelle Lot Douelle Samedi 28 Mai: Sous le chapiteau à Douelle

10H-12H et 14H30-16H30 Ateliers de découverte du vélo acrobatique et du monocycle encadrés par deux artistes ainsi que l’équipe des cas du cyrque. Dimanche 29 Mai: Au lac de Caillac

10H-12H Randonnées monocycle (prendre gourde et vélo) Du 28 au 29 Mai à Douelle – découverte du vélo acrobatique et du monocycle et randonnée monocycle.

Gratuit – Présence parentale demandée

